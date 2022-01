Новые QLED-телевизоры Samsung первыми в мире получили сертификат Pantone Validated

Компания Samsung Electronics сообщила, что представленные в начале января на выставке CES модели QLED- и интерьерных телевизоров 2022 года получили от ведущих мировых институтов сертификации, свидетельствующие об их безопасности для глаз пользователей и высокой точности цветопередачи.

Новые интерьерные телевизоры The Frame, The Serif и The Sero стали обладателями сертификата Eye Care от немецкой организации Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). В рамках тестирования их экраны оценивались по следующим категориям: безопасность, комфорт для глаз, уровень мерцания, равномерность и точность цветопередачи.

Интерьерные телевизоры Samsung модельного ряда 2022 года также прошли оценку безопасности в отношении мерцания экрана, вызывающего утомление глаз. Оценка проводилась на основе метода классификации опасности света, установленного Международной электротехнической комиссией (IEC). Кроме того, эти панели прошли проверку на отсутствие бликов, проводимую Underwriters Laboratories (UL), независимой компанией в сфере безопасности техники. Тесты выполнялись при значении 300 люкс, что эквивалентно ярко освещенной рабочей зоне, и при уровне 70 люкс, который соответствует помещению с тусклым светом. Кроме того, интерьерные телевизоры также были признаны лучшими по точности цветопередачи и однородности качества изображения.

Новые QLED-панели Samsung линейки 2022 года первыми в мире получили сертификат Pantone Validated, что говорит о высокой точности цветопередачи и естественности оттенков. В число сертифицированных моделей вошли 15 QLED-телевизоров с разрешениями 4K и 8K и пять мониторов.