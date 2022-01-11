11.01.2022

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Новая функция WhatsApp скоро позволит воспроизводить голосовые сообщения в фоновом режиме

WhatsApp

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp тестирует новую функцию фонового прослушивания голосовых сообщений, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo.

На данное время, если вы слушаете голосовое сообщение в WhatsApp и переключились на другой чат, то сообщение перестанет воспроизводиться. Фоновое прослушивание позволит переключаться на другие чаты, не прерывая воспроизведения.

Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.3.1. При переключении на новый чат или главный экран мессенджера, в верхней части приложения появляется плеер голосовых сообщений с кнопками для остановки и запуска, а также индикатором воспроизведения.

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