Ноутбук Dell XPS 13 Plus получил невидимый тачпад и необычную клавиатуру

Компания Dell на CES 2022 представила новую версию своего флагманского ультрабука XPS 13 приставкой Plus. Вместо традиционного тачпада новинка получила сенсорную панель с функцией тактильной отдачи. Физически нажать на тачпад нельзя, тактильный отклик реализован на счет специального вибродвижка.

Клавиатура с новым ножничным механизмом занимает всю ширину корпуса. Dell увеличила клавиши, сделав минимальные зазоры между ними.

Дополнительной необычности ноутбуку обеспечил верхний ряд клавиш, который заменили на сенсорную полосу. Панель можно переключать между режимами: функциональные кнопки F1-F12 или их привычные альтернативы в виде кнопок регулировки громкости, яркости и так далее. Кнопка Esc реализована так же.

В зависимости от модификации ноутбук оснащается 13,4-дюймовым IPS-экраном (1920 х 1200 пикселей) или OLED-панелью той же диагонали с разрешением 3840 х 2400 точек. Топовая версия Dell XPS 13 Plus построена на базе процессора Intel Core i7-1280P, а более доступная получила чип Core i5-1240P (графика всегда Intel Iris Xe). Применяется эффективная система охлаждения. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет от 8 до 32 Gb, а встроенного SSD-накопителя — от 256 Gb до 2 Tb. За автономность ноутбука отвечает аккумулятор емкостью 55 Втч. Есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два порта USB Type-C и четыре встроенных динамика. Разъема для наушников и слота для карт памяти нет.

Цена Dell XPS 13 Plus составляет от 1199 долларов. Старт продаж запланирован на весну 2022 года.