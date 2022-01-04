04.01.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиНоутбук Acer Aspire Vero получил специальную версию National Geographic

Ноутбук Acer Aspire Vero получил специальную версию National Geographic

Acer Aspire Vero National Geographic Edition

На выставке CES 2022 был представлен ноутбук Acer Aspire Vero National Geographic Edition, отражающий стремление компании к сохранению окружающей среды ради будущих поколений. Модель является специальной версией ноутбука Acer Aspire Vero.

Acer Aspire Vero National Geographic Edition

Устройство заключено в корпус с элементами дизайна, напоминающими планету Земля. Желтые вкрапления контрастируют с текстурированной серой поверхностью, придавая ноутбуку неповторимый стиль без использования краски. Корпус 15,6-дюймового ноутбука на 30% состоит из переработанного пластика, а клавиши — на 50%.

Упаковка изготовлена на 85% из переработанной бумаги, чехол для ноутбука — на 100% из промышленного переработанного пластика. Внутренняя упаковка была разработана как многоцелевая коробка, и после настройки устройства ее можно использовать в других целях. Например, часть ее может складываться в треугольную подставку для ноутбука.

Ноутбук построен на процессоре Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Есть адаптер Wi-Fi 6 и широкий выбор портов, включая USB Type-C и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A. Операционная система — Windows 11.

Acer Aspire Vero National Geographic Edition поступит в продажу в Европе в марте по цене от 899 евро. Часть средств от каждой покупки ноутбука направится на поддержку Национального географического общества (National Geographic Society).

ТЕГИ:
Acer представил Chromebook Spin 513, Chromebook 314 и 315
Новости по теме
Ноутбуки
Acer представил Chromebook Spin
Телевидение
Samsung представил MICRO LED, Ne
Смартфоны
Samsung Galaxy S21 FE: экран 120