Ноутбук Acer Aspire Vero получил специальную версию National Geographic

На выставке CES 2022 был представлен ноутбук Acer Aspire Vero National Geographic Edition, отражающий стремление компании к сохранению окружающей среды ради будущих поколений. Модель является специальной версией ноутбука Acer Aspire Vero.

Устройство заключено в корпус с элементами дизайна, напоминающими планету Земля. Желтые вкрапления контрастируют с текстурированной серой поверхностью, придавая ноутбуку неповторимый стиль без использования краски. Корпус 15,6-дюймового ноутбука на 30% состоит из переработанного пластика, а клавиши — на 50%.

Упаковка изготовлена на 85% из переработанной бумаги, чехол для ноутбука — на 100% из промышленного переработанного пластика. Внутренняя упаковка была разработана как многоцелевая коробка, и после настройки устройства ее можно использовать в других целях. Например, часть ее может складываться в треугольную подставку для ноутбука.

Ноутбук построен на процессоре Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Есть адаптер Wi-Fi 6 и широкий выбор портов, включая USB Type-C и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A. Операционная система — Windows 11.

Acer Aspire Vero National Geographic Edition поступит в продажу в Европе в марте по цене от 899 евро. Часть средств от каждой покупки ноутбука направится на поддержку Национального географического общества (National Geographic Society).