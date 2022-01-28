Несмотря на дефицит микросхем, продажи iPhone и Mac взлетели

Компания Apple опубликовала квартальный отчет с октября по декабрь 2021 года (первый квартал 2022 финансового года). Сообщается об историческом рекорде по уровню выручки — 123,9 млрд. долларов, что превысило ожидания аналитиков в 118,66 млрд. долларов. Это на 11% выше, чем доход 111,4 млрд. долларов за тот же период годом ранее. Прибыль выросла на 25%, составив 34,6 млрд. долларов. Более половины указанной суммы составили продажи iPhone — 71,63 млрд. что на 9% больше, чем годом ранее. Результаты iPhone более чем впечатляющие, учитывая узкие места в глобальной цепочке поставок и нехватку микросхем. По прогнозам экспертов Apple, в начале 2022 года дефицит чипов будет менее ощутим.

Высоким спросом пользовались и компьютеры Mac, выручка от продажи которых по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 25%, достигнув 10,85 млрд. долларов, в основном благодаря обновленным моделям на базе Apple M1, включая iMac и MacBook Pro. Носимые устройства, товары для дома и аксессуары, бизнес-сегмент, включающий Apple Watch и AirPods, принесли 14,70 млрд. долларов против 12,97 млрд. долларов годом ранее или на 13,34% больше в годовом исчислении.

Доходы, полученные от сервисов Apple TV+, Apple Music, iCloud и других онлайн-платформ увеличились на 24%, достигнув отметки в 19,52 млрд. долларов. Только доход от продаж iPad снизился на 14% по сравнению с прошлым годом — до 7,25 млрд. долларов.

Во время публикации финансового отчета глава компании Тим Кук заявил, что в мире насчитывается более 1,8 млрд. активных iPhone, iPod touch, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch, что является абсолютным рекордом за все время существования компании.

Кроме того, он отметил что Apple видит большой потенциал в концепции метавселенной: