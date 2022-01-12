Началась регистрация на конкурс «Azercell Hackathon 2022»!

Стартовала регистрация на «Hackathon 2022», организованный ООО «Azercell Telecom». К участию в конкурсе приглашаются все желающие продемонстрировать свои навыки, а также те, кто предпочитают креативные решения, командную работу, динамичное и беспрерывное обучение.

Соревнования пройдут с 22 по 23 января 2022 года. «Hackathon 2022» подразумевает командное участие. Ознакомиться с техническими требованиями к составу команд и участникам, а также пройти регистрацию, можно по этой ссылке: https://bit.ly/3tihQ6G

Крайний срок подачи регистрационных заявок на участие в отборочном этапе — 18 января. Команды, соответствующие требованиям, будут допущены к первому этапу конкурса. На следующем этапе команды примут участие в 36-часовом хакатоне. Во время мероприятия участникам будут оказывать поддержку профессиональные и новаторские команды Azercell из департаментов Информационных Технологий и Подбора персонала. Победителями хакатонa станут команды, выполнившие поставленную в ходе соревнований задачу в соответствии с требуемыми критериями и достигшие наивысших результатов. Задача будет поставлена командам непосредственно перед соревнованиями.

Команда, показавшая наивысший результат в конкурсе «Azercell Hackathon 2022», получит денежный приз в размере 3000 манатов, занявшая второе место — 1500 манатов, а команде, занявшей третье место, будут вручены ценные призы.

Хакатон — это серия мероприятий, в рамках которых программисты работают вместе как команда в течение 24–72 часов, чтобы предоставить конкретное технологическое решение в соответствии с техническим заданием. Хакатоны регулярно организуют крупнейшие мировые IТ-компании, в числе которых такие корпорации, как Google, Netflix, Facebook, HPE и Microsoft.

Компания «Azercell Telecom», следующая своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», уже давно поддерживает инициативы и проекты в области информационных технологий, способствующие развитию молодых стартапов. Компания не только помогает талантливым программистам выходить на международную арену, строить свой бизнес, приобретать клиентов, но и способствует повышению интереса к сфере информационных технологий в нашей стране. До настоящего времени по инициативе и при поддержке Azercell были организованы многочисленные мероприятия, направленные на развитие информационных и коммуникационных технологий. Компания Azercell, которая на протяжении нескольких лет является партнером конкурса «Hackathon», проводимого на государственном уровне, также спонсировала такие важные мероприятия, как «Hackathon-AzIn», «AZCLOUD Hackathon» и «womENcourage» с целью помочь молодым специалистам в развитии собственных идей, и выступила цифровым партнером международного мероприятия «Глобальный Hackathon оборонных технологий».