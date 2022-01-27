MSI представила твердотельные накопители Spatium M450 M.2 емкостью до 1 Tb

Компания MSI представила твердотельные накопители серии Spatium M450, использующие интерфейс PCIe 4.0 x4 (спецификация NVMe 1.4). Накопители подходят для установки в настольные компьютеры и ноутбуки. Изделия выполнены в формате M.2 2280 с размерами 22 × 80 мм. Применяются микрочипы флеш-памяти 3D NAND и контроллер Phison E19T.

В серии Spatium M450 представлены три модели вместимостью 250 Gb, 500 Gb и 1 Tb. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 3500 Мбайт/с у младшей версии и 3600 Мбайт/с у двух других. Скорость последовательной записи — 1200, 2300 и 3000 Мбайт/с соответственно.

Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Kb у версий на 250 Gb, 500 Gb и 1 Tb составляет до 150 000, 300 000 и 420000. Показатель IOPS при произвольной записи — до 300 000, 550 000 и 550 000.

Предоставляется пятилетняя гарантия. О сроках начала продаж и ориентировочной цене информации нет.