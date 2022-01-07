MSI представила ряд ноутбуков для геймеров и дизайнеров

Компания MSI представила на CES 2022 широкий ассортимент ноутбуков для геймеров и дизайнеров. Почти все новинки построены на базе новых процессоров Intel Core 12-го поколения и оснащены дискретными видеокартами NVIDIA RTX 30, включая флагманские модели.

MSI Vector GP76 и GP66. На выставке компания представила новую серию Vector, в которую вошли две модели с топовыми процессорами Intel и продвинутой системой охлаждения. Устройства оснащаются видеокартами GeForce вплоть до модели RTX 3080, а также имеют до 32 Gb оперативной и до 1 Tb встроенной памяти. Ноутбуки доступны с различными типами дисплеев. Имеется широкий ассортимент интерфейсов, включая наличие разъема mini DisplayPort 1.4 для подключения внешнего монитора.

Цена составляет от 1899 долларов.

MSI Crosshair 15 и 17. Эта тоже новая серия ноутбуков с флагманскими процессорами Intel и графикой GeForce RTX 3070 Ti. Особенностью устройств стала необычная расцветка корпуса с градиентным переходом между желтым и черным оттенками. Модели оснащаются геймерской клавиатурой с RGB-подсветкой.

Базовая версия будет предложена за 1599 долларов.

MSI Stealth GS77 и GS66 (2022). Обновленные игровые ноутбуки доступны с диагоналями дисплея 15,6 и 17 дюймов. Будут предложены матрица Full HD с частотой обновления 360 Hz, Quad HD с частотой 240 Hz и 4К-панелью.

В топовой конфигурации устройства оснащаются 14-ядерным процессором Core i9-12900H и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 Gb, емкость встроенного SSD-хранилища — до 1 Tb.

Цена стартует с отметки 1799 долларов.

MSI Raider GE76 и GE66 (2022). Доступны версии с разрешением дисплея 1080p и 4К с различной частотой обновления. Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core i9-12900HK с функцией оверклокинга, а также графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 32 Gb оперативной и 1 Tb встроенной памяти в топовой модификации. Есть светодиодная настраиваемая подсветка клавиатуры и корпуса.

Стартовая цена составляет 1599 долларов.

MSI Pulse GL76 и GL66 (2022). Производитель позиционирует серию как универсальное решение с хорошим соотношением цены и производительности. Есть версии с дисплеем Full HD, частота обновления которого составляет 144 Hz, а также модификации с панелью 360 Hz. Флагманские модели оснащаются процессором Intel Core i7-12700H, а также дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3070.

Цена составляет от 1299 долларов.

MSI Katana GT76 и GF66 (2022). Игровой ноутбук с Intel Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti и 32 Gb оперативной памяти поставляется только с одним вариантом дисплея — Full HD, частота обновления 144 Hz. Есть широкий набор портов подключения, среди которых три USB Type-A, один USB Type-C, HDMI 2.0, гигабитный Ethernet и аудиоджек.

Цена стартует с отметки 1099 долларов.

MSI Creator Z17, Z16P, M16. Эта серия разработана специально для создателей контента. Будет предложена версия с дисплеем разрешением 2560 х 1600 пикселей при частоте обновления 165 Hz. Ноутбуки оснащены мощными процессорами Intel и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. В топовой модификации возможна установка вплоть до 64 Gb оперативной памяти стандарта DDR5.

Цена на серию Creator Z составляет от 2499 долларов. На Creator M16 — от 1499 долларов.