MSI анонсировала игровую консоль MAG Trident S на базе AMD Ryzen 7 5700G

Компания MSI анонсировала новую игровую консоль MAG Trident S, которая оснащена гибридным процессором (APU) от AMD. Тайваньский производитель электроники опубликовал первое изображение консоли, а также поделился некоторыми характеристиками устройства.

Довольно компактная консоль MAG Trident S построена на базе восьмиядерного AMD Ryzen 7 5700G. Процессор выполнен по 7-нм техпроцессу, имеет архитектуру Zen3 и встроенную графику Radeon Vega 8. MSI также сообщила, что консоль поддерживает вывод изображения на три дисплея одновременно.

Устройство выполнено в двухцветном корпусе с плоской подставкой. На передней панели видны разъемы USB-A и USB-C, а также разъемы для подключения наушников и микрофона. Консоль не будет иметь дискретной видеокарты, но при этом сможет без проблем воспроизводить популярные онлайновые игры, включая CS: GO, Valorant, DOTA 2 и другие. А полноценные ААА-игры можно будет запускать через сервисы потоковой трансляции игр. Также покупателям будут предложены фирменные геймпады в стиле Xbox в белом и черном цветовых исполнениях.

Цену и дату выхода компания пока не сообщает.