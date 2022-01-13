Moto Tab G70: 11-дюймовый планшет с процессором MediaTek Helio G90T и аккумулятором на 7700 мАч

Презентация нового планшета Moto Tab G70 должна была состояться в Индии 18 января. Бразильское подразделение компании Motorola решило не дожидаться следующей недели и выпустило новинку сейчас. Как и ожидалось, планшет Moto Tab G70 стал копией Lenovo P11 Plus. Устройство получило те же характеристики.

Устройство оснащается 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей, соотношением сторон 15:9, поддержкой HDR10 и яркостью 400 нит. Планшет работает под управлением восьмиядерного процессора MediaTek Helio G90T в сочетании с 4 Gb ОЗУ и 64 Gb ПЗУ, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Moto Tab G70 получил четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и 8 Мп селфи-камеру. Основная камера разрешением 13 Мп. Аккумулятор емкостью 7700 мАч заряжается через USB-C с мощностью до 20 Вт. Есть защита по стандарту IP52. Вес составляет 500 гр. Установлена ОС Android 11. В системе есть приложение Google Kids Space. Оно активирует на планшете детский режим, в котором можно читать книги и смотреть обучающие видео.

Планшет Motorola Tab G70 уже поступил в продажу в Бразилии по цене 380 евро. В других регионах устройство появится позже.