Microsoft приобретает Activision Blizzard за 68,7 млрд. долларов

Корпорация Microsoft официально объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд. долларов. За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по 95 долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

Activision Blizzard — крупнейший издатель игрового и интерактивного развлекательного контента. В число игр компании входят всемирно известные Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. По словам Microsoft, сделка ускорит рост ее игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке. А также это станет фундаментом для построения метавселенной.

По словам главы Xbox Фила Спенсера, Activision Blizzard будет действовать самостоятельно, но отвечать будет непосредственно перед Microsoft Games и Спенсером. В руках Microsoft оказались Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob и Treyarch. В числе известных франшиз компания приобрела Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot и StarCraft. Спенсер уже подтвердил, что большая часть игр станет доступна в Game Pass после завершения сделки, а новые тайтлы будут появляться с первого дня.

Причиной продажи Activision Blizzard стали многочисленные скандалы с дискриминацией и сексуальными домогательствами. Например, только вчера стало известно, что в результате внутреннего расследования было уволено или отпущено по соглашению сторон 37 сотрудников и еще на 44 наложены взыскания. Вероятно, этот процесс будет продолжаться и в новом статусе. А пока после объявления о сделке акции Activision Blizzard резко поднялись.