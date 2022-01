Microsoft прекратил выпуск всех моделей Xbox One

Корпорация Microsoft завершила производство всех версий консоли Xbox One и сосредоточилась на выпуске Xbox Series X/S. Об этом в интервью The Verge заявил старший директор по маркетингу Xbox Синди Уокер. Он также добавил, что производство всех консолей Xbox One было прекращено еще в конце 2020 года.

Конкурент Microsoft компания Sony, наоборот, заявила, что дополнительно произведет около 1 млн. консолей предыдущего поколения PlayStation 4 до конца 2022 года, так как поставки PlayStation 5 пока не могут полностью покрыть спрос.

Издание отмечает, что обе компании испытывают проблемы с поставками консолей нового поколения из-за мирового кризиса полупроводников.