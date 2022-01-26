Microsoft опубликовал результаты за второй квартал 2022 финансового года

Компания Microsoft отчиталась за второй квартал 2022 фискального года, который завершился у нее 31 декабря 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 20% до 51,7 млрд. долларов, чистая прибыль – на 21% до 18,8 млрд. долларов. Подобных показателей компании удалось добиться благодаря активным продажам пакетов Office, ОС Windows и облачных сервисов. Доходы от корпоративного пакета Office 365 выросли на 19%, от пользовательской версии — на 15%. Продажа облачных услуг Azure принесла на 46% больше денег, предоставление Windows OEM-производителям — на 25%.

Из-за пандемии продажи ПК в 2021 году выросли до 340 млн. единиц. В ходе встречи с инвесторами глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что компания видит «структурный сдвиг спроса на ПК». Всего ежемесячно насчитывается 1,4 млрд. активных устройств с Windows 10 и Windows 11.

Аппаратный бизнес тоже вырос: выручка от Xbox выросла на 4%. В Microsoft прогнозировали, что в отчетном периоде могут пострадать продажи устройств Surface, но данный сегмент, наоборот, продемонстрировал рост на 8%. Отмечается, что это случилось благодаря выпуску Surface Laptop.

Глава корпорации рассказал, что в Halo Infinite сыграли более 20 млн. человек, в Forza Horizon 5 играли 18 млн. Общий доход Microsoft от игр вырос на 8%.

На 37% выросли доходы от LinkedIn, благодаря устойчивому спросу на рекламу. Значительно выросла и вовлеченность пользователей платформы. Доходы от поискового и новостного сервисов увеличились на 32% благодаря росту расходов рекламодателей.