Meizu mBlu 10: 6,62-дюймовый экран и емкий аккумулятор

Компания Meizu представила доступный смартфон под возрожденным брендом mBlu. Модель получила название mBlu 10. Задняя панель новинки выполнена из закаленного стекла.

Аппарат оборудован 6,62-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ и частотой обновления 60 Hz. Основой служит 4-ядерный процессор Unisoc Tiger T310. GPU — PowerVR GE8300. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb, который можно расширить с помощью карт microSD. Тройная камера объединяет следующие датчики: 48 Мп (Samsung S5KGM2), 2 Мп (макро) и 2 Мп (боке). В каплевидном вырезе в верхней части экрана располагается фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. В оснащение также входят 4G-модем, адаптеры Wi-Fi (2,4/5 GHz) и Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, порт USB Type-C, две nanoSIM, ИК-излучатель и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Flyme 9. Габариты составляют 164,5 x 76,5 x 9,3 мм, вес – 201 гр.

Устройство доступно для предварительного заказа в белом, черном и зеленом цветовых исполнениях. Цена Meizu mBlu 10 начинается со 110 долларов.