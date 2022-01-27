MediaTek Kompanio 1380: процессор для премиальных Chromebook

Компания MediaTek представила новый процессор Kompanio 1380 для планшетов и премиальных ноутбуков на базе Chrome OS.

Архитектура 6-нм чипа включает четыре ядра Cortex-A78 с частотой до 3,0 GHz, четыре Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz и GPU Mali-G57 MC5. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR4x, накопители NVMe, экраны разрешением до 4K и Wi-Fi 6E. Есть возможность работы с тремя дисплеями.

Кроме этого, Kompanio 1380 оснащен выделенным чипом обработки цифровых сигналов (DSP). Фирменный блок нейронных вычислений APU 3.0 позволяет значительно повысить качество обработки изображений, снятых на камеру гаджета, а также увеличить время автономной работы устройства.

Первым устройством на базе нового процессора MediaTek Kompanio 1380 станет Acer Chromebook Spin 513, который поступит в продажу в июне этого года.