LG запустит таргетированную рекламу на телевизорах

Компания LG объявила, что планирует запустить новое приложение Ad Solution для эффективного показа рекламы на фирменных телевизорах, об этом пишет Digiday. Оно будет собирать информацию о целевой аудитории, подобным образом уже давно действуют социальные сети и поисковики на десктопах и мобильных платформах.

Ad Solution будет анализировать местоположение пользователя, его предпочтения — программы, которые он выбирает и просматриваемые фильмы. На основе этих данных будет предлагаться соответствующая реклама. В LG уверяют, что статистика будет собираться анонимно. В качестве преимущества нового проекта компания отмечает большую аудиторию пользователей фирменной техники. Кроме того, партнерам бренда будет предложен вариант оплаты только за гарантированный полный просмотр рекламных роликов.

Когда приложение появится на телевизорах, LG пока не сообщает.