LG представила OLED-телевизоры G2 и C2

Компания LG Electronics в рамках выставки CES 2022 представила новые OLED-телевизоры линеек G2 и C2. Серия G2 представлена диагоналями экранов 55”, 65”, 77”, 83” и 97”. Линейка C2 — диагоналями 42”, 48”, 55”, 65, 77” и 83”. Конструкция всех моделей телевизоров выполнена с использованием нового композитного волокнистого материала, что делает их значительно легче моделей предыдущего поколения.

Линейка G2 оборудована усовершенствованной OLED-панелью на органических светодиодах. По словам производителя, новая матрица способна обеспечить «невероятные ощущения от просмотра контента». Все модели серии G2, а также отдельные модели C2, получили поддержку технологии OLED evo, которая обеспечивает более высокую яркость, повышает четкость и детализацию изображения.

Все телевизоры оборудованы процессором Alpha 9 пятого поколения и поддерживают технологию Brightness Booster, которая отвечает за максимальную яркость. Новый процессор также расширяет возможности функции AI Sound Pro для максимального повышения качества звучания.

Телевизоры работают под управлением WebOS 2.2. Новая версия программного обеспечения позволяет создавать разные профили в зависимости от настроек быстрого доступа к любым приложениям. Вход в профили может быть выполнен или из браузера ТВ, или со смартфона с NFC Magic Tap. Пользователи также могут транслировать контент с одного телевизора на другой в домашних условиях, используя функцию Room To Room Share, что позволяет просматривать кабельный или спутниковый контент на другом телевизоре через Wi-Fi без дополнительной телеприставки.

С помощью технологии Always Ready панели G2 и C2 можно превратить в цифровой холст для демонстрации художественных работ, отслеживания времени или воспроизведения музыки. Отметим также функцию ThinQ AI, которая дает возможность использовать телевизоры 2022 года как центр управления умного дома. Новинки получили частоту обновления 120 Hz, разъемы HDMI 2.1, поддержку G-Sync, FreeSync Premium, а также поддержку сервисов Google Stadia и GeForce Now. Время отклика составляет 1 мс.

Информация о ценах и сроках выпуска новых телевизоров LG появится ближе к старту продаж.