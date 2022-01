Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 — 17-дюймовый ноутбук с дополнительным 8-дюймовым экраном

На выставке CES 2022 компания Lenovo представила новый 17,3-дюймовый ноутбук ThinkBook Plus Gen 3. Главной особенностью новинки является то, что помимо основного дисплея в устройстве используется вспомогательный 8-дюймовый сенсорный экран, расположенный рядом с клавиатурой.

Большинство других производителей ноутбуков уже экспериментировали с дополнительными экранами, располагая их над клавиатурой. А вспомогательный дисплей устройства Lenovo расположен не над клавиатурой, а сбоку от нее.

Основной дисплей ноутбука – это 17,3-дюймовая IPS-панель с разрешением 3К (3072 × 1440 пикселей, 21:10) и частотой обновления 120 Hz. Вспомогательный сенсорный IPS-экран — 8-дюймовый с разрешением 1280 × 800 пикселей, поддержкой стилуса и возможностью выводить на него контент (меню, панели инструментов и многое другое).

ThinkBook Plus Gen 3 оснащается процессорами Intel Alder Lake, встроенной графикой Intel Xe, до 12 Gb оперативной памяти и накопителями емкостью до 1 Tb. Одной зарядки аккумуляторной батареи емкостью 69 Вт·ч должно хватить примерно на восемь часов. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, камера Full HD и набор портов, включая разъем HDMI и два USB A. В качестве OC используется Windows 11.

Цена стартует с 1399 долларов. В продажу ноутбук поступит в мае.

Помимо ThinkBook Plus Gen 3, Lenovo представила на выставке модели ThinkBook 14 Gen 4 Plus и ThinkBook 16 Gen 4 Plus, которые оснащаются 14- и 16-дюймовыми матрицами соответственно. Эти ноутбуки предлагают те же технические характеристики, что и ThinkBook Plus Gen 3, но выполнены в привычном форм-факторе без вспомогательного дисплея.

Еще одна новинка — 13-дюймовый ThinkBook 13X Gen 2 с поддержкой беспроводной зарядки. Вместе с ноутбуком будет поставляться зарядный коврик.

ThinkBook 13X Gen 2, ThinkBook 14 Plus Gen 3 и ThinkBook 16 Plus Gen 3 выйдут на рынок в апреле по цене от 1099, 839 и 859 долларов соответственно.