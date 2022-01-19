Lenovo 10w — защищенный планшет на базе Snapdragon 7c

Компания Lenovo представила планшет 10w в прочном корпусе со съемной клавиатурой. Устройство ориентировано на сферу образования и совместимо с «облегченной» ОС Windows 11 SE для учебных заведений.

Планшет оснащен IPS-экраном диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920 × 1200 пикселей с соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 400 нит. Дисплей прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Корпус новинки усилен по периметру прорезиненным материалом.

Lenovo 10w построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 7c (поколение неизвестно), имеет 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и eMMC-накопитель объемом до 128 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 30 Втч. В оснащение устройства входят модули Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, разъем для наушников, основная камера на 8 Мп, фронтальная 2 Мп. В комплект также входит съемная клавиатура, благодаря чему гаджет можно использовать в качестве ноутбука. Габариты составляют 253×165×10 мм, вес — 573 гр.

Планшет Lenovo 10w поступит в продажу в США в апреле по цене 329 долларов.