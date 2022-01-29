Лэй Цзюнь покинул пост председателя правления Xiaomi Electronics

Стало известно, что Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель и генеральный директор компании Xiaomi, ушел с поста председателя правления Xiaomi Electronics. Многие неправильно поняли эту информацию и решили, что Лэй Цзюнь полностью покидает компанию. Ван Хуа (Wang Hua), генеральный менеджер по связям с общественностью Xiaomi, прокомментировал эту новость.

Согласно официальной информации, Лэй Цзюнь ушел с поста руководителя подразделения электроники и полностью не покинул компанию. Основатель Xiaomi сосредоточил свое внимание на подразделении по производству автомобилей.

Со своей стороны, Лэй Цзюнь дал дополнительные комментарии на своей страничке в социальной сети Weibo, добавив, что у Xiaomi Group есть большое количество дочерних компаний и в них нередко происходят кадровые перестановки. Поэтому его уход с поста председателя правления Xiaomi Electronics не следует воспринимать как что-то радикальное. Хотя это подразделение является значительной частью бренда, Xiaomi Group в целом намного больше, чем просто подразделение потребительской электроники.