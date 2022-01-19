«Лаборатория Касперского» названа лидером среди российских компаний, получавших патенты в США в 2021 году

IFI Claims Direct* назвала «Лабораторию Касперского» лидером среди российских компаний, которые получали патенты в США в 2021 году. За этот период, по данным аналитического отчёта, в США было зарегистрировано 43 патента IT-вендора. Всего же за свою историю «Лаборатория Касперского» получила в США 412 патентов, а по всему миру, включая Россию, ЕС, Китай и Японию, — более 1200 патентов.

«Лаборатория Касперского» постоянно разрабатывает и патентует новые технологии в области кибербезопасности. Эти инновации позволяют создавать прогрессивный и всесторонний портфель решений и услуг в области кибербезопасности как для домашних пользователей, так и для крупных корпораций и государственных структур. Компания регулярно подает заявки на патенты в областях, связанных с её решениями, включая сетевую и компьютерную безопасность, машинное обучение, информационную безопасность, а также автомобильные технологии и безопасность.

В прошлом году число выданных в США патентов в целом сократилось на 7%. Единственной областью, в которой наблюдался рост числа патентов, были компьютерные системы, основанные на алгоритмах, включая машинное обучение — ключевое направление деятельности «Лаборатории Касперского». Согласно отчёту IFI Claims Direct, основные области запатентованных технологий «Лаборатории Касперского» за последние два года включают сетевую архитектуру, протоколы безопасной передачи данных и компьютерные системы, основанные на алгоритмах.

«Для «Лаборатории Касперского» создание инновационных технологий всегда было одним из главных приоритетов. Мы очень рады, что работа компании была отмечена в отчете IFI Claims, наша команда экспертов-изобретателей заслужила это признание. Патентное лидерство на рынке США свидетельствует о приверженности творческому развитию и намерении сделать наши технологические возможности доступными для пользователей по всему миру», — комментирует Антон Тихомиров, руководитель отдела стратегического развития интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского».

Узнать подробнее о технологиях «Лаборатории Касперского» можно по ссылке.

* IFI Claims Direct — глобальная патентная база данных и веб-сервис для разработчиков приложений, специалистов в области науки о данных и менеджеров по продуктам. Компания IFI — ведущая компания по анализу данных в области интеллектуальной собственности со 145 миллионами зарегистрированных патентов по всему миру.