«Компетенции дистрибьюторов и партнеров QNAP в сегментах NAS и NVR в Азербайджане стремительно растут»

Мы очень внимательно следим за рынком систем хранения данных, где компания QNAP, название которой расшифровывается как «Quality Network Appliance Provider», является одним из ведущих игроков. Как и другие компании в этом сегменте рынка, QNAP растет как по вертикали, помимо потребительского сегмента, увеличивая свое присутствие в корпоративном секторе, так и по горизонтали, создавая продукты для рынка коммутаторов, решения по виртуализации сети и развивая собственную операционную систему. И сегодня мы поговорим с региональным менеджером по развитию бизнеса QNAP в Балтике и СНГ Карлисом Луцом о новых продуктах компании и ее планах относительно азербайджанского рынка.

— Как изменился спрос на предлагаемые вами системы в нашем регионе?

— Прежде всего отмечу, что спрос уверено растет. Из года в год наш бизнес в странах СНГ в целом, кроме России, Беларуси и Казахстана, за развитие которых я не отвечаю, увеличивается в среднем на 50%. Хочу отметить, что в Азербайджане наша партнерская сеть только начинает развиваться. Но даже учитывая этот факт, в вашей стране в условиях пандемии дистрибьюторы Techpro DC и MUK начали поддерживать локальный склад с нашими NAS-устройствами потребительского и предпринимательского сегментов. Так что компетенции наших дистрибьюторов и партнеров в сегментах NAS и NVR в Азербайджане стремительно растут. Среди наших заказчиков есть университеты, государственные компании, телеканалы и частные предприятия.

Мы традиционно развиваемся в двух ключевых направлениях — в проектном бизнесе и в продажах потребительских продуктов. По первому направлению основой является наша надежная и прозрачная регистрация проектов, а также стимулирование партнеров за их вклад в рост нашего совместного бизнеса. В потребительском сегменте мы смогли обеспечить стабильную доступность младших моделей на протяжении всего года. При этом цены на них для дистрибьюторского канала практически не изменились даже в этих условиях. Также хочу отметить, что в каждой стране у нас имеется по несколько ключевых партнеров, с которыми мы традиционно планируем различные промо-акции, совместные мероприятия и установку демонстрационного оборудования.

— А вы можете провести сравнительный анализ по уровню интереса к продуктам QNAP между странами региона?

— Хочу отметить, что во всех странах на первых этапах развития нашего бизнеса самым высоким спросом пользуются 4-, 8- и 12-дисковые СХД на процессорах Intel. В нашем сегменте NAS-устройств переход клиента от Intel к AMD осуществляется гораздо медленнее, чем, например, в сегменте клиентских компьютеров. С ростом популярности бренда в стране клиенты начинают также присматриваться к прочим устройствам, которые построены, например, на Annapurna Labs или других, более дружелюбных по цене, процессорах. Но в Азербайджане, как и в Грузии, мы наблюдаем хороший спрос на СХД среднего и высшего класса, в то время как в Украине и в Балтии портфель продуктов самый сбалансированный. Это скорее всего объясняется более эффективной логистикой, что помогает дистрибьюторам поддерживать около 50 разных NAS моделей на складах в Киеве и в Риге, к примеру. У них также в наличии имеются Ethernet-коммутаторы, сетевые аксессуары и джейбоды. Азербайджанский рынок пока является более консервативным и закрытым.

— Как вы оцениваете влияние пандемии на бизнес в целом и на логистические цепочки в частности?

— Так совпало, что жесткие ограничения по командировкам в нашей компании были введены в Тайване, но не коснулись лично меня. Поэтому, несмотря на пандемию, в прошлом году мне удалось активно выступать на дистрибьюторских и партнерских мероприятиях в разных городах региона, который я курирую. При этом я был готов столкнуться с неоднозначным отношением партнеров к посещению мероприятий и назначению встреч. Но, наверное, со временем мы все привыкаем к новым условиям жизни, а личностное общение ничто не может заменить. Признаюсь, до появления COVID-19 количество встреч и мероприятий было намного больше, чем сейчас. Безусловно, сложившаяся ситуация наложила свой отпечаток на многие процессы. Добавилась сложность в составлении прогнозов, обеспечении логистики, возник дефицит на многие компоненты и т.д.

— В бизнесе говорят, что слабые конкуренты лучше отсутствия конкурентов вообще. Как вы оцениваете работу конкурентов вашей компании?

— Я не могу сказать, что мы ощущаем работу наших конкурентов в Азербайджане. Но, к примеру, в Украине во второй половине прошлого года наши основные конкуренты, в определенном смысле, начали копировать наши активности как маркетинговые, так и, например, в контексте соглашений с новыми бизнес-партнерами. Это все подчеркивает то, что мы еще в 2020 году выбрали правильную стратегию и запустили оптимальные активности для развития нашего бизнеса и сегмента NAS/NVR в целом. Но и у конкурентов всегда можно чему-то поучиться, поэтому мое личное пожелание на 2022 год будет звучать так: «Пусть конкуренты также создадут что-то такое, чему сможем поучиться и мы!».

— В каких секторах пока еще нет решений QNAP, но вам очень хотелось бы туда попасть?

— Пару лет назад мы начали выпускать высококачественные Layer 2 Ethernet коммутаторы. Постепенно мы дополняем продуктовую линейку — в 2021 году приступили к производству пяти разных PoE-моделей и индустриального коммутатора. Эти продукты удобны и интуитивны в использовании, а также они отлично вливаются в экосистему QNAP-решений. В других странах региона потребовалось несколько кварталов для того, чтобы партнеры протестировали эти решения и продемонстрировали их заказчикам. Хотелось бы чтобы в Азербайджане этот процесс не занял столько времени. Мы же, в свою очередь, в условиях глобального жесткого дефицита на коммутаторы готовы предложить поставку своих устройств с европейского склада в самые кратчайшие сроки.

— Какие еще продукты компании, вышедшие в 2021 году, вы могли бы особо отметить?

— Глобально мы наблюдаем стремительное развитие розницы и спрос со стороны этого сегмента. Например, одна из задач — подсчет количества покупателей в магазинах и отслеживание их поведения. В этом контексте наши инженеры еще в начале прошлого года разработали приложение QVR Human, которое мы поставляем с нашими NVR-устройствами. Более того, эти системы также получили функциональность распознания лиц людей в масках, прикрывающий их рот и нос (решения QVR Face Link).

QNAP начал основательно развивать сегмент Ethernet-коммутаторов и аксессуаров для заметного ускорения работы локальных сетей, соединяющих сервера с клиентскими устройствами. На сегодняшний день мы производим около 20 разных Layer 2 управляемых и неуправляемых коммутаторов. В условиях сильной глобальной нехватки материалов для производства коммутаторов QNAP уверено выходит на рынки Украины и стран СНГ с этой продукцией.

Также мы уверено продолжаем развивать продуктовую линейку NAS под названием «QuTS hero». Эти устройства построены на Z-файловой системе (ZFS) и особенно актуальны для критически важных сред, где приоритетом является обеспечение максимально быстрого и эффективного сжатия бэкапов, а также там, где важно предотвратить «тихие» повреждения жестких дисков и твердотельных накопителей. На сегодняшний день мы можем предложить заказчикам 15 разных NAS на базе операционной системы QuTS Hero, и количество этих решений будет только расти.

Что еще интересно — мы не побоялись выпустить первое TVS-устройство под задачи NVR, которое построено не на процессорах от Intel или AMD. Наша компания в 2021 году представила систему NVR TVS-675-8G, оснащенную 8-ядерным и 8-потоковым китайским процессором от Zhaoxin KaiXian. Это позволило предложить NVR по цене, которая на 70-80% ниже NAS, построенного на Intel Core i5.

— А какие новинки QNAP ждут нас в новом году?

— К сожалению, я не могу поделиться с вами многими нашими планами, но могу упомянуть два продукта. Уже совсем скоро мы выпустим 24-дисковый 2-контроллерный джейбод TL-R2420Sdc для 2-контроллерных NAS серии ES. Также хочу напомнить, что сегмент All-flash NAS уверено растет и, согласно последним данным Mordor Intelligence, его рост CAGR в ближайшие 5 лет составит 13,67%. Основные двигатели здесь — потребление меньшего количества энергии, высокая производительность, масштабируемость и удобство в использовании. Вместе с этим мы все чаще встречаем All-flash NAS, базирующиеся на NVMe-накопителях. Например, наш TS-h2490FU поддерживает установку 24 накопителей U.2 или M.2 и способен достигнуть более 650К IOPS. TS-h2490FU построен на процессорах AMD EPYC, а в I квартале текущего года мы также выпустим TDS-h2489FU — системы подобного уровня на Intel Xeon Silver.