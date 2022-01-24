Компания R.I.S.K. реализовала проект по построению системы хранения и управления видеоданными в Международном Банке Азербайджана на базе решений Hikvision

Азербайджанские банки одними из первых в стране начали использовать системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Установка видеокамер и регистрирующих устройств сегодня входит в обязательные условия при открытии новых филиалов, установке банкоматов и при строительстве новых банковских объектов. Но при столь высокой степени оснащенности оборудованием для видеонаблюдения банки остаются консервативными в техническом плане, зачастую используя устаревшие подходы и технологии. Мы легко можем найти банковские объекты, где до сих пор используются регистраторы и камеры с минимальным разрешением, производившиеся 10 и более лет назад. Порой и операторам банков приходится отслеживать записи с десятка камер низкого разрешения одновременно, хотя эффективно человек может работать только с четырьмя камерами.

Тем не менее, с прогрессом технологий, приходом новых команд, увеличением количества операций и развитием банковского маркетинга ценность видеонаблюдения растет и заставляет задуматься о переменах. Если раньше видеонаблюдение являлось в какой-то степени самозащитой банка в сложных ситуациях, то сегодня это гарантия прозрачности и открытости для клиентов и персонализированный подход. Клиентов привлекают дополнительные гарантии защищенности, а мошенников отпугивают работающие на страже безопасности технологии. Международный Банк Азербайджана — один из крупнейших банков страны, с широчайшей сетью филиалов, на своем примере показывает, что внедрение новейших технологий и централизация управления всеми данными в режиме реального времени приносят огромную пользу как самому банку, так и его клиентам.

— Сегодня банк реализует несколько направлений, связанных с переводом систем безопасности на новейшие технологии, но фундаментом этой трансформации, являются комплексные системы физической безопасности, в число которых, безусловно, входит и видеонаблюдение, которым управляет такое решение, как HikCentral. Для нас проект построения системы хранения и управления видеоданными в Международном Банке Азербайджана, реализованный в партнерстве с компанией Hikvision и ее официальным дистрибьютором в Азербайджане в лице компании ABV, стал знаковым, так как в этом банке, с одной из самых больших сетей филиалов, была развернута централизованная система, полностью базирующаяся на решениях компании Hikvision. И выбор этого вендора был обусловлен рядом причин, основными из которых являются наличие в Азербайджане представительства Hikvision, официального сервисного центра и широкой партнерской сети. Также хочу отметить, что, остановив свой выбор на монобрендовом и централизованном решении, банку удалось существенно облегчить процедуры работы сети видеонаблюдения и мониторинга видеоданных. Такую тенденцию, кстати, мы сегодня наблюдаем и в других банках страны, — говорит руководитель отдела инфраструктурных решений компании R.I.S.K. Фуад Мамедов.

Особенности новой системы видеонаблюдения, установленной в офисе и филиалах Международного Банка Азербайджана:

Высокое качество видео — все филиалы Международного Банка Азербайджана оснащаются IP-видеокамерами наблюдения с разрешением, значительно превосходящим возможности предыдущей системы.

Новая мощная интеллектуальная программная платформа HikCentral делает координацию гибкой и эффективной.

Благодаря мощному кодеку сжатия видео от Hikvision H.265+ потребление полосы пропускания между головным офисом и всеми филиалами заметно снизилось.

Видео автоматически переносится из локальных сетевых видеорегистраторов в центральную систему NVR после завершения рабочего дня.

— Камеры видеонаблюдения Hikvision отличаются высоким качеством, а новая технология сжатия видео H.265+ действительно очень помогает в экономии полосы пропускания и увеличении времени хранения данных, которое сегодня по указанию органов, регулирующих банковскую деятельность в стране, составляет 180 дней, — продолжает Фуад Мамедов. — Поэтому можно с уверенностью сказать, что предложенное нами решение отвечало всем современным требованиям банка в сфере безопасности и даже превосходило ожидания. До сих пор в банке идет процесс установки новых камер видеонаблюдения, информация с которых стекается в центр управления, включающий 13 систем хранения данных и 23 расширительных модуля СХД Hikvision с 855 дисками. Также задействовано и серверное оборудование этого вендора. Благодаря централизованному решению, которое представляет собой HikCentral, нам удалось обезопасить процесс сохранения видеоданных с камер в филиалах, а также расширить возможности банка в целях интеграции прочих компонентов систем физической безопасности. В случае выхода из строя NVR в филиале, видеопоток перенаправляется непосредственно в центральный офис до момента устранения проблемы, так что данные с камер видеонаблюдения в любой удаленной точке не будут потеряны. Сейчас HikCentral дает возможность сбора и мониторинга данных по видеонаблюдению, системам сигнализации и контроля доступа. Все эти элементы сведены в единую точку, представляющую собой пульт управления физической безопасностью.

Централизованная платформа HikCentral обладает практически безграничными возможностями для горизонтального и вертикального масштабирования. Кроме этого, к платформе можно подключать средства аналитики, базирующиеся на искусственном интеллекте, например, функционал распознавания лиц или номеров автомобилей, учет количества людей, посещающих одновременно филиалы банка, и т.д. Используя решения Hikvision в своей работе, Международный Банк Азербайджана извлекает из них дополнительную пользу: обеспечивает безопасность, повышает качество обслуживания клиентов и получает возможность использования мощных инструментов аналитики в перспективе. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к организации системы безопасности, использующей оборудование одного вендора. Оно легко дополняет друг друга, легко масштабируется, а технологичное исполнение и интеллектуальные функции на порядок повышают эффективность работы в сравнении с традиционными решениями.

— Наша работа заключалась в поставке оборудования и интеграции системы HikCentral. Имплементация и миграция легла на плечи специалистов самого банка с целью обеспечения непрерывности операционных процессов в соответствии с политиками Международного Банка Азербайджана. Также нами и представителями вендора были проведены тренинги для сотрудников банка. Несмотря на то, что проект был успешно завершен, мы продолжаем поддерживать тесные отношения и всегда готовы прийти на помощь в вопросах последующей интеграции, так как в банке сейчас проходят серьезные процессы по замене старого оборудования видеонаблюдения на продукты Hikvision, — говорит Фуад Мамедов. — Кроме того, поставленное нами решение позволяет заглянуть и в будущее, стать ближе к мировым тенденциям, которые предполагают создание филиалов банков вообще без обслуживающего персонала. Рано или поздно, большинство процессов будет обеспечивать только цифровые системы, в списке которых видеонаблюдение является одним из основополагающих звеньев. Это все накладывает новые задачи на технологии, которые внедряются сегодня. И та платформа, которая была нами установлена в Международном Банке Азербайджана, в перспективе может взять на себя такие обязанности.

В рамках проекта в Международном Банке Азербайджана на HikCentral были возложены две обязанности: мониторинг и сбор информации с систем видеонаблюдения непосредственно в офисах и филиалах банка, а также сбор потоков видеоинформации, поступающих с современных банкоматов, оснащенных IP-камерами и модемами 4G, объединяющими систему АТМ в беспроводную локальную сеть. Это более ответственная задача, и здесь камеры видеонаблюдения как раз защищают клиентов банка от потенциальных угроз. Практически незаметное устройство выполняет важную задачу: отслеживает все, что касается выполнения транзакций через ATM. Параллельно подключенный к ней регистратор накладывает на видеоряд «текст в картинке», который содержит номер карты, сумму и тип транзакции. В дальнейшем эту информацию можно использовать для поиска по архиву и решения спорных ситуаций по транзакциям или расследования в случае утраты или кражи карты.

— Развитие единых платформ для централизованного управления всеми компонентами системы безопасности, таких как HikCentral, является следствием роста количества подключенных устройств, в первую очередь, IP-камер, элементов системы контроля доступа и информационных панелей. Современная система безопасности должна обеспечивать непрерывный мониторинг, поддерживать инструменты видеоаналитики и централизованного управления, а также повышать качество обслуживания клиентов. И комплексные решения Hikvision для видеомониторинга разработаны как раз для этих целей. Они помогают предотвращать кражи и другие правонарушения, повышают эффективность бизнес-процессов, качество и скорость обслуживания. С помощью интеллектуальных функций администрация банка получает возможность управлять очередями, контролировать время ожидания клиентов и т.д. И мы видим, что тенденция, которая сегодня присутствует на азербайджанском рынке, совпадает с видением Hikvision. Я очень рад, что в этом проекте мы выступали в партнерстве с компанией R.I.S.K., так как инженеры этого интегратора обладают прекрасным пониманием сильных сторон систем хранения данных и всей структуры централизованного управления. Также я хотел бы отметить высокий уровень компетенций нашего дистрибьютора, которым на протяжении многих лет является компания ABV, — отметил представитель компании Hikvision Евгений Бутырев.

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