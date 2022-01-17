Компания QNAP на выставке CES 2022 продемонстрировала широкую линейку сетевых решений

В частности, производитель представил управляемый коммутатор QSW-M2116P-2T2S L2 PoE, который рассчитан на общую мощность 280 Вт, имеет два порта 10GbE 90 Вт PoE ++, шестнадцать портов PoE + на 30 Вт 2.5GbE и два порта SFP + 10GbE.

Как отмечается, QSW-M2116P-2T2S не только гарантирует высокоскоростную сетевую инфраструктуру PoE для точек доступа и маршрутизаторов Wi-Fi 6, но также обеспечивает возможности восходящего соединения по магистральной сети.

QNAP также представила широкую линейку управляемых и неуправляемых коммутаторов 10GbE/2.5GbE для малого и среднего бизнеса.

Компания выпустила QSW-M2108R-2C, QSW-M2108-2C и QSW-M2108-2S — управляемые через Интернет коммутаторы L2 начального уровня с 10GbE SFP + / combo портами и 2,5GbE с разъемами RJ45.

Для пользователей SOHO производитель представил неуправляемые коммутаторы 10GbE / 2.5GbE QSW-2104-2T и QSW-2104-2S, они позволяют создать доступную высокоскоростную сетевую среду.

Не обошла вниманием QNAP и домашних пользователей — для них предлагаются неуправляемые мультигигабитные коммутаторы 2.5GbE QSW-1108-8T и QSW-1105-5T.