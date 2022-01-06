Компактные ноутбуки ASUS Zenbook 14 OLED и 14X OLED Space Edition на новых процессорах Intel и AMD

Компания ASUS расширила ассортимент компактных ноутбуков серии Zenbook тремя новыми моделями: Zenbook 14 OLED (UX3402) и UM3402, а также специальной версией Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401). Все ноутбуки оснащены OLED-экранами и построены на базе новейших процессоров Intel и AMD.

Модель Zenbook 14 OLED (UX3402) оснащается новейшими процессорами Intel Alder Lake-P, вплоть до модели Core i7-1260P. Заявлена поддержка до 16 Gb встроенной ОЗУ LPDDR5-5200. Версия на базе AMD с модельным номером UM3402 предлагает процессор Ryzen 7 5825U и может быть оснащена до 16 Gb встроенной ОЗУ LPDDR4X-4266. Также предлагается установка твердотельного NVMe-накопителя PCIe 4.0 объемом до 1 Tb.

Обе версии ноутбуков получили 14-дюймовые OLED-панели разрешением 2,8K (2880 × 1800 пикселей) с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 90 Hz, откликом в 0,2 мс и пиковой яркостью 550 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, соответствие стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black и сертификация Pantone. Ноутбуки имеют сертификацию Intel Evo.

Оба устройства оснащаются поддержкой беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя динамиками Harman Kardon, два разъемами Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с (у версии Intel) или двумя USB 3.2 Type-C (в версии AMD), а также по одному разъему HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-мм аудиоразъему. Емкость аккумуляторной батареи составляет 75 Вт·ч. Габариты — 313,6 × 220,6 × 16,9 мм, вес — 1,39 кг. Ноутбуки будут доступны в двух цветовых решениях: сером (Aqua Celadon) и синем (Ponder Blue).

Эксклюзивная модель ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401) создана в честь 25-й годовщины «полета» ноутбука ASUS P6300 в космос. В 1997 году производитель выпустил P6300, побывавший впоследствии в космосе, на борту российской орбитальной космической станции «Мир». На орбите ноутбук был более 600 дней и показал себя в качестве очень надежного инструмента для работы. Отделка корпуса устройства выполнена в уникальной расцветке Zero-G Titanium с элементами оформления в космической тематике.

Корпус ноутбука также прошел тестирование на соответствие стандартам Командования космических систем США SMC-S-016A: он способен работать при экстремальных температурах (от ­‑24° до 61° C) и выдерживать вибрацию в частотном диапазоне от 20 до 2000 Hz. Сертификация TÜV Rheinland подтверждает низкий уровень синего спектра подсветки дисплея, защищающего глаза от повышенной нагрузки.

Новинка оснащена 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K (16:10), частотой обновления 90 Hz, поддержкой HDR, охватом 100% DCI-P3 и сертификацией Pantone. Пиковая яркость — 550 кд/м2, время отклика — 0,2 мс. На внешней стороне крышки разместился вспомогательный 3,5-дюймовый OLED-дисплей ZenVision с разрешением 256 × 64 и яркостью 150 кд/м2. Он может отображать настраиваемые анимационные ролики или текстовые сообщения.

В основе устройства лежат мощные мобильные процессоры Intel Alder Lake-H, вплоть до флагманской модели Core i9-12900H. Ноутбук может быть оснащен до 32 Gb ОЗУ LPDDR5 и твердотельным NVMe-накопителем объемом до 1 Gb. Задействована продвинутая система охлаждения с двумя вентиляторами. Емкость аккумуляторной батареи составляет 63 Вт·ч. В оснащение также входят Wi-Fi 6E, динамики Harman Kardon два разъема Thunderbolt 4, по одному USB 3.2 Gen2 Type-C и HDMI 2.0, а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.