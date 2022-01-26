Команда «Nar» — чемпион Азербайджана по Breyn Rinq

Команда «Nar» оставила позади всех соперников и удостоилась титула чемпиона Азербайджана по «Breyn Rinq» 2021 года. 16 команд, в том числе 6 вузов и 6 региональных команд Азербайджана, упорно соревновались в течение 4 месяцев. В финале «Nar» встретился с командой «Bridge» — обладателем кубка «Bilik», и стал победителем сезона.

Генеральный директор «Azerfon», Гуннар Панке встретился с членами победившей команды «Nar» и поздравил их: «Абсолютная победа команды «Nar» обусловлена вашей решимостью, знаниями и быстрым мышлением. Мы рады достижениям таких образованных молодых людей и желаем вам дальнейших успехов».

Следует отметить, что интеллектуальная игра «Breyn Rinq» является одним из проектов по поддержке науки и образования в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar. Мобильный оператор уже 9 лет поддерживает интеллектуальную игру «Breyn Rinq».