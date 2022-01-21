К концу 2024 года в космосе планируют построить первую киностудию

Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), участвующая в производстве фильма с Томом Крузом, который планируют снять в космосе, и Axiom Space объявили о планах построить на орбите собственную развлекательную площадку, где будут в том числе киностудия и спортивная арена. Завершить строительство собираются к концу 2024 года.

U.K. company Space Entertainment Enterprise, which is producing the unnamed Tom Cruise movie, signed a contract with @Axiom_Space to build a production studio in orbit: Called SEE-1, the inflatable studio module is scheduled to launch in Dec. 2024:https://t.co/LMEko0vE4f — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 20, 2022

Разработкой космического модуля SEE-1 займется частная компания Axiom Space. Ранее она получила одобрение NASA на строительство своего первого модуля Axiom на МКС.

Отмечается, что на SEE-1 будет пространство для проведения спортивных соревнований, концертов, а также съемок и трансляций кино, телепередач и другого развлекательного контента в условиях микрогравитации. Основатели S.E.E. намерены использовать модуль самостоятельно, а также предоставлять его партнерам.

Планируется, что модуль SEE-1 будет стыковаться с коммерческой станцией Axiom, где разместят другие предприятия, в том числе для космического туризма.