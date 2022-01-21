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К концу 2024 года в космосе планируют построить первую киностудию

космосе

Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), участвующая в производстве фильма с Томом Крузом, который планируют снять в космосе, и Axiom Space объявили о планах построить на орбите собственную развлекательную площадку, где будут в том числе киностудия и спортивная арена. Завершить строительство собираются к концу 2024 года.

Разработкой космического модуля SEE-1 займется частная компания Axiom Space. Ранее она получила одобрение NASA на строительство своего первого модуля Axiom на МКС.

Отмечается, что на SEE-1 будет пространство для проведения спортивных соревнований, концертов, а также съемок и трансляций кино, телепередач и другого развлекательного контента в условиях микрогравитации. Основатели S.E.E. намерены использовать модуль самостоятельно, а также предоставлять его партнерам.

Планируется, что модуль SEE-1 будет стыковаться с коммерческой станцией Axiom, где разместят другие предприятия, в том числе для космического туризма.

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