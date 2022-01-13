JD.com запустил «роботизированные магазины» в Европе

Китайская компания JD.com, занимающаяся интернет-торговлей и электронной коммерцией, открыла два розничных магазина в Нидерландах, которые укомплектованы роботами, собирающими и доставляющими посылки.

«Роботизированные магазины» под торговой маркой Ochama расположены в городах Лейден и Роттердам и знаменуют собой первый выход JD.com на европейский рынок.

«Голландцы увлечены инновациями и зеленой средой, а торговый формат Ochama призван способствовать обоим аспектам. Не будет очередей и станет меньше пробок, поскольку они могут отправиться за удобством, льготами и всем остальным на одной остановке в Ochama», — отметил главный операционный директор Ochama Марк ден Баттер.

Сообщается, что покупатели могут использовать приложение Ochama для заказа товаров, начиная от еды до косметики и товаров для дома. Затем они могут пойти в магазин, где автоматизированные транспортные средства и роботы-манипуляторы будут собирать и сортировать заказы. После покупатели должны отсканировать штрих-код в своем приложении и их заказы будут доставлены по конвейерной ленте. Кроме того, они могут посетить демонстрационный зал пункта самовывоза, чтобы познакомиться с ассортиментом продукции Ochama, а также выбрать услугу доставки на дом на следующий день, не посещая пункт выдачи.

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По словам Марка ден Баттера, полностью используя технологии логистики и управления цепочками поставок, новые магазины могут снизить цену на продукцию на 10% в интересах покупателей.

Выход JD.com в Европу знаменует собой начало конкуренции компании Amazon. Как известно, американский гигант электронной коммерции запустил собственные продуктовые магазины без касс под названием Amazon Go в США и Amazon Fresh в Великобритании.

В то время как JD.com остался в значительной степени невредимым из-за репрессивных мер центрального правительства в технологическом секторе за последний год, он по-прежнему испытывает давление вместе с конкурентами, такими как Alibaba Group Holding, чтобы найти новые рынки и компенсировать более медленный рост потребительских расходов дома.

JD.com заявил, что планирует открыть еще два магазина в городах Амстердам и Утрехт в Нидерландах.