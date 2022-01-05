iQOO 9 и 9 Pro: флагманские смартфоны на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1

Компания iQOO представила флагманские смартфоны iQOO 9 и 9 Pro. Базовая модель отличается от Pro-версии только модулями основной камеры и экраном. Оба смартфона также будут доступны в версиях BMW M MotorSport Edition, которые выделяется оформлением в стиле спортивных автомобилей BMW.

iQOO 9 Pro получил изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-экран Samsung E5 разрешением 3200 х 1440 пикселей с кадровой частотой 120 Hz. Частота опроса сенсорного слоя достигает 1000 Hz. Дисплей выполнен по технологии LTPO 2.0. Кадровая частота регулируется от 1 до 120 Hz с шагом в 1 Hz. Заявленная пиковая яркость – 1500 нит. Под дисплеем находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев с широкой площадью распознавания.

Смартфон получил топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. iQOO 9 Pro оснащен мощной системой охлаждения с большой испарительной камерой (3923 мм2) для более эффективного отвода тепла.

Основная камера тройная — 50 Мп сенсор (Samsung GN5, f/1.75, OIS), 50 Мп датчик со сверхширокоугольной оптикой (Samsung JN1, f/2.27, угол обзора 150°) и 16 Мп портретный модуль (Samsung S5K3P9, f/2.23, OIS). Зум в этой модели осуществляется путем переключения между объективами. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45) расположена в отверстии по центру.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт (зарядка на 100% за 21 минуту). Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и обратная беспроводная мощностью 10 Вт. В оснащение входят 5G-модем, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, стереодинамики и ИК-излучатель. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом OriginOS 2.0. Габариты составляют 164,81 х 75,2 х 8,93/9,21 мм, вес — 209,98/203,92 гр.

Базовая модель iQOO 9 получила плоский AMOLED-экран диагональю 6,78 дюймов и разрешением Full HD. Максимальная кадровая частота – 120 Hz, гибкой регулировки нет. Возможных значений кадровой частоты только четыре: 30, 60, 90 и 120 Hz. Смартфон получил тройную основную камеру, которая сочетает 50 Мп сенсор (Samsung GN5, f/1.75, OIS), 13 Мп (Samsung S5K3L6, f/2.2, угол обзора 120°) и 12 Мп портретный модуль (Sony IMX663, f/1.98, OIS). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). Габариты составляют 164,55 х 76,7 х 8,37 мм, вес — 206,1 гр. Все остальные параметры те же, что и в Pro-версии.

Цены iQOO 9:

8/256 Gb – 630 долларов;

12/256 Gb – 690 долларов;

12/512 Gb – 755 долларов.

Цены iQOO 9 Pro:

8/256 Gb – 785 долларов;

12/256 Gb – 865 долларов;

12/512 Gb – 945 долларов.

Новинки поступят в продажу 12 января.