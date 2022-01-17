Intel выпустил мини-ПК NUC 11 Essential на платформе Jasper Lake

Корпорация Intel выпустила мини-ПК NUC 11 Essential, построенные на однокристальных системах Jasper Lake на базе архитектуры Tremont.

Новые мини-ПК NUC 11 Essential поступят в продажу в трех конфигурациях в зависимости от модели процессора: Celeron N4505, Celeron N5105 или Pentium Silver N6005.

Все новинки поставляются с оперативной памятью DDR4 (2933 MHz) объемом до 32 Gb, флеш-модулем eMMC на 64 Gb, а также слотом для твердотельных накопителей стандарта M.2. Набор интерфейсов NUC 11 Essential включает четыре порта USB 3.2 Type-A, два USB 2.0, по одному HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 и RJ45, а также 3,5-мм аудиоразъем. За проводное подключение к компьютерной сети отвечает контроллер Gigabit Ethernet. Есть также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.Устройства совместимы с операционными системами Windows 10, Windows 11 и Linux.

Новые модели NUC поступят в продажу в конце первого квартала текущего года. Информацию об ориентировочной цене Intel пока не приводит.