Intel представил новые мобильные процессоры линейки Alder Lake

В ходе выставки CES 2022 компания Intel представила три новые серии мобильных процессоров Core 12-го поколения, под кодовым названием Alder Lake. Отличительной чертой новинок стала гибридная архитектура, сочетающая высокую производительность в различных сценариях работы и энергоэффективность.

В серию Intel Core H вошли наиболее производительные решения для игровых и профессиональных ноутбуков со значением TDP до 115 Вт. Флагманом линейки стал 14-ядерный Core i9-12900HK с 20 потоками исполнения (6 производительных ядер и 8 энергоэффективных, 24 Mb кеша L3) и тактовой частотой до 5,0 GHz при разгоне.

P-серия предназначена для ультрабуков и других ноутбуков бизнес-класса, предъявляющих повышенные требования к балансу производительности и эффективности охлаждения.

Процессоры U-серии ориентированы на тонкие ноутбуки. Их архитектура включает комбинацию из одного (для Pentium и Celeron) или двух (для Core) производительных и до восьми энергоэффективных ядер.

Дата начала продаж ноутбуков на базе новых процессоров будет объявлена позднее.