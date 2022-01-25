IBM завершила четвертый квартал рекордным ростом выручки за последние 10 лет

Компания IBM опубликовала результаты четвертого квартала 2021 финансового года. Сообщается о рекордном росте выручки за последние десять лет.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 6,5%, до 16,7 млрд. долларов, что превысило ожидания аналитиков почти на 700 млн. долларов. Наибольший доход компании принесли облачные услуги и консалтинг. Программное подразделение IBM увеличило выручку на 8,2% до 7,3 млрд. долларов. Консалтинг принес 4,7 млрд. долларов выручки, на 13% больше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Направление гибридных облачных решений принесло IBM около 6,2 млрд. долларов (рост 16%). Выручка на направлении Red Hat выросла на 19%.

Чистая прибыль за отчетный период выросла на71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,33 млрд. долларов. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила 2,57 доллара.

По итогам всего 2021 года чистая прибыль IBM выросла на 2,7% до 5,74 млрд. долларов против 5,59 млрд. долларов годом ранее, выручка увеличилась до 57,35 млрд. долларов c 55,18 млрд. долларов.

После публикации отчетности акции IBM подскочили сразу на 6%, но рост сократился до 2,4% после того, как руководство компании не стало давать прогноз прибыли на акцию на текущий год.

За последние 12 месяцев капитализация компании выросла почти на 14% — до 116 млрд. долларов. В ноябре 2021 года IBM отделила основную часть традиционного бизнеса в компанию Kyndryl, которая будет заниматься обслуживанием клиентской инфраструктуры и технической поддержкой. IBM ожидает, что ее выручка в 2022 году увеличится на 4-6% без учета подразделения Kyndryl и изменения валютных курсов.