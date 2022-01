Samsung представил MICRO LED, Neo QLED и интерьерные телевизоры 2022 года

В рамках выставки CES 2022 компания Samsung представила телевизоры MICRO LED, Neo QLED и интерьерные телевизоры 2022 года.

MICRO LED

В этом году южнокорейский гигант представил панели MICRO LED диагональю 89”, 101” и 110”. Телевизоры получили 20-битную шкалу оттенков серого, 100% цветовой объем и поддержку технологии Adobe RGB, которая делает цветопередачу максимально натуральной.

Телевизоры 2022 года по-прежнему будут работать под управлением фирменной ОС Tizen, но теперь они предложат пользователям полностью переработанный домашний экран. Что касается аппаратных новинок, в 2022 году все модели MICRO LED-дисплеев The Wall будут лишены рамок. Новинки имеют интерьерный режим, благодаря которому каждую комнату можно превратить в галерею.

Neo QLED

Новые телевизоры Neo QLED 4K и 8K предлагают частоту обновления до 144 Hz. Они также поддерживают AMD FreeSync Premium Pro на всех портах HDMI 2.1.

Neo QLED оснащаются процессором Neo Quantum, который предлагает расширенное управление контрастностью и освещением. Процессор также поддерживает новую технологию Shape Adaptive Light для управления формой света от светодиодов Quantum Mini. Для защиты глаз предусмотрен режим EyeComfort.

Есть многоканальные стереофонические динамики с Dolby Atmos и поддержка технологии OTS Pro, которая обеспечивает «перемещение» звука вместе с объектом на экране.

Интерьерные телевизоры

Серия The Frame включает ряд моделей диагональю от 32” до 85”. В линейку The Serif нового поколения входят панели размером от 43” до 65” по диагонали. Также представлена обновленная серия The Sero – модели имеют поддержку вертикального режима Multi View.

Интерьерные телевизоры каждой из трех линеек оснащаются матовыми экранами и имеют защиту от бликов.