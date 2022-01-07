HP представил ноутбуки с новыми процессорами от Intel

Компания HP на CES 2022 представила несколько новых ноутбуков на базе процессоров Intel 12-го поколения. Ассортимент бренда пополнили как классические модели, так и ноутбуки-трансформеры.

HP Elite Dragonfly G3 — тонкая и легкая модель в прочном корпусе, прошедшем сертификацию MIL-STD-810H на устойчивость к разным типам внешних воздействий. Ноутбук поставляется с разными типами дисплеев (сенсорный OLED или IPS), оснащается полноразмерной клавиатурой с подсветкой и акустикой Bang & Olufsen. В некоторых модификациях есть слот для установки SIM-карты. Некоторые элементы корпуса выполнены на 90% из переработанных материалов. Вес составляет от 0,99 кг.

ОС: Windows 11;

Дисплей: 13,6″, 1920 × 1280 (3:2), 400/1000 нит;

Процессор: Intel Core 12th Gen;

Память: до 32 Gb оперативной LPDDR5, до 2 Tb постоянной NVMe SSD;

Аккумулятор: 45 Вт/ч или 68 Вт/ч;

Оснащение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G (опционально), USB 3.1 Type-A, два USB-C, HDMI 2.0, nanoSIM (опционально), аудиоджек, сканер отпечатков пальцев.

HP Elite x360 1040 G9 — превращается в планшет за счет 360-градусного шарнира. Новинка также имеет стандартную версию Elite 1040 G9. Есть инфракрасная камера для Windows Hello и 5 Мп веб-камера для видеозвонков. Ноутбук весит 1,34 кг.

ОС: Windows 11;

Дисплей: 14″, 1920 × 1200 (16:10), 250/1000 нит, IPS;

Процессор: Intel Core 12th Gen;

Память: до 16 Gb оперативной DDR5, до 2 Tb постоянной SSD;

Аккумулятор: 38 Вт/ч или 51 Вт/ч;

Оснащение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G (опционально), 2×USB 3.1 Type-A, 2×USB-C, HDMI 2.0, nanoSIM (опционально), аудиоджек, сканер отпечатков пальцев.

HP Elite x360 830 G9 — бизнес-ноутбук комплектуется пакетом ПО HP Wolf Security for Business, настройкой звука от Bang & Olufsen и 5 Мп камерой с аудиоотслеживанием. Благодаря особой конструкции может использоваться в качестве рабочей консоли или планшета. Прошел сертификацию MIL-STD-810H. Вес — от 1,32 кг.

ОС: Windows 11;

Дисплей: 13,3″, 1920 × 1200, IPS, 250/400 нит;

Процессор: Intel Core 12th Gen;

Память: до 16 Gb оперативной DDR5, до 2 Tb постоянной SSD;

Аккумулятор: 32 Вт/ч или 51 Вт/ч;

Оснащение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G (опционально), 2×USB 3.1 Type-A, 2×USB-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.0, nanoSIM (опционально), аудиоджек, сканер отпечатков пальцев.

В продаже также появится модель HP Elite 830 G9 с теми же характеристиками, но без 360-градусного шарнира. Кроме того, будут доступны модели HP Elite 860 G9 с 16-дюймовым дисплеем и HP Elite 840 G9 с 14-дюймовым дисплеем.

HP EliteBook 630 G9 — доступная модель с защитой HP Wolf Security for Business и поддержкой NFC для смарт-карт.

ОС: Windows 11;

Дисплей: 13,3″, HD/FullHD, 16:9, 250/400/1000 нит;

Процессор: Intel Core 12th Gen;

Память: до 64 Gb оперативной DDR4, 256/512 Gb или 1 Tb постоянной SSD;

Аккумулятор: 42,75 Вт/ч;

Оснащение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, 2×USB 3.1 Type-A, 1×USB-C (Thunderbolt 4), RJ-45, HDMI 2.0, аудиоджек, сканер отпечатков пальцев.

В продаже также появятся модели HP Elite 660 G9 с 16-дюймовым дисплеем и HP Elite 640 G9 с 14-дюймовым дисплеем.

HP ProBook 450 G9 — создан для профессионалов: есть пакет ПО HP Wolf Security of Business для защиты данных. Ноутбук прошел сертификацию MIL-STD-810H. Вес устройства в минимальной комплектации — 1,74 кг.

ОС: Windows 11;

Дисплей: 15,6″, HD/FullHD, TN/IPS, 250/400 нит;

Процессор: Next Gen Intel Processor;

Графика: встроенная Intel или Nvidia GeForce MX570 (2 Gb);

Память: до 32 Gb оперативной DDR4, 128/256 Gb или 1 Tb постоянной SSD;

Аккумулятор: 42,75 Вт/ч или 51,3 Вт/ч;

Оснащение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE (опционально), 3×USB 3.1 Type-A, 1×USB-C, RJ-45, HDMI 2.1b, аудиоджек, nanoSIM (опционально), стереодинамики, веб-камера с ИК-сенсором, сканер отпечатков пальцев.

Покупателям будет предложена также версия ноутбука с 14-дюймовым дисплеем с теми же характеристиками.

Дату начала продаж и стоимость новинок производитель объявит позднее.