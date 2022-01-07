HP Elite Dragonfly Chromebook – хромбук с тактильным тачпадом

На выставке CES 2022 компания HP представила флагманский портативный компьютер под управлением Chrome OS — Elite Dragonfly Chromebook. Впервые в категории хромбуков применен тачпад с тактильной обратной связью. Кроме того, впервые получена сертификация Intel Evo и vPro.

Устройство получило сенсорный 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1280 или 2256 × 1504 пикселей (3:2). Яркость — 400/1000 нит. Взаимодействовать с панелью можно при помощи специального пера. Крышка откидывается на 360 градусов, позволяя превратить ноутбук в планшет. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

HP Elite Dragonfly Chromebook построен на платформе Intel Alder Lake с процессором Core 12-го поколения и графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет до 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя – до 512 Gb.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 51 Вт/ч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6Е и Bluetooth 5, 5G (опционально), интерфейсы USB Type C (Thunderbolt 4), USB Type Type A (3.2 Gen 2) и HDMI, клавиатура с подсветкой, слот microSD, четыре динамика и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 294,5 × 221,85 × 16,6 мм.

В продажу новинка поступит по цене от 999 долларов ориентировочно в апреле.