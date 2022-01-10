10.01.2022

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Honor представил оболочку Magic UI 6.0

Honor Magic UI 6.0

Кроме своего первого складного смартфона Magic V, компания Honor сегодня представила новую версию пользовательского интерфейса Magic UI, основанного на Android 12, для смартфонов и планшетов. Magic UI 6.0 будет развернут на некоторых уже выпущенных устройствах. В оболочке была переработана система искусственного интеллекта, включая распознавание голоса, поиск, работу с изображением, и многое другое.

Honor Magic UI 6.0

Система Magic Live — это платформа цифрового помощника, которая использует местоположение, профили и искусственный интеллект для индивидуальных рекомендаций и напоминаний. Система также порекомендует лучшие настройки для популярных приложений. По словам Honor, MagicLive обеспечивает в 6 раз большую точность, в 500 раз большую актуальность и своевременность, а также снижение на 95% энергопотребления по сравнению с обычными навигационными системами.

Honor Magic UI 6.0

Функция Multi-Window позволяет разделить дисплей между парой приложений. Magic Live автоматически обнаружит содержимое и порекомендует включить многооконный режим, когда это необходимо.

Режим Honor Sharing поддерживает совместное использование дисплея, клавиатуры и мыши. Он также может легко передавать файлы между телефоном и ПК с Windows с помощью Honor Connect, который предлагает высокоскоростное (1,2 Гбит/с) соединение с малой задержкой (10 мс). Кроме того, поддерживается приложение Microsoft Your Phone.

Magic UI 6.0 содержит и улучшения Turbo X, например, Link Turbo X обещает восстановить соединение быстрее, чем Magic UI 5.0, в областях с нестабильным соединением. Новой ОС Turbo X удается хранить в оперативной памяти на 20% больше приложений, чем в версии 5.0.

Honor планирует начать распространение новой Magic UI 6.0 для своих смартфонов в течение первого квартала 2022 года. Обновление начнется с серии смартфонов Magic3. Во втором квартале Magic UI 6.0 станет доступна для серий Honor 50 и Honor 60, а в третьем — для Honor X30, Honor V40, планшетов Honor V7 и других устройств.

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