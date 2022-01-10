Honor представил оболочку Magic UI 6.0

Кроме своего первого складного смартфона Magic V, компания Honor сегодня представила новую версию пользовательского интерфейса Magic UI, основанного на Android 12, для смартфонов и планшетов. Magic UI 6.0 будет развернут на некоторых уже выпущенных устройствах. В оболочке была переработана система искусственного интеллекта, включая распознавание голоса, поиск, работу с изображением, и многое другое.

Система Magic Live — это платформа цифрового помощника, которая использует местоположение, профили и искусственный интеллект для индивидуальных рекомендаций и напоминаний. Система также порекомендует лучшие настройки для популярных приложений. По словам Honor, MagicLive обеспечивает в 6 раз большую точность, в 500 раз большую актуальность и своевременность, а также снижение на 95% энергопотребления по сравнению с обычными навигационными системами.

Функция Multi-Window позволяет разделить дисплей между парой приложений. Magic Live автоматически обнаружит содержимое и порекомендует включить многооконный режим, когда это необходимо.

Режим Honor Sharing поддерживает совместное использование дисплея, клавиатуры и мыши. Он также может легко передавать файлы между телефоном и ПК с Windows с помощью Honor Connect, который предлагает высокоскоростное (1,2 Гбит/с) соединение с малой задержкой (10 мс). Кроме того, поддерживается приложение Microsoft Your Phone.

Magic UI 6.0 содержит и улучшения Turbo X, например, Link Turbo X обещает восстановить соединение быстрее, чем Magic UI 5.0, в областях с нестабильным соединением. Новой ОС Turbo X удается хранить в оперативной памяти на 20% больше приложений, чем в версии 5.0.

Honor планирует начать распространение новой Magic UI 6.0 для своих смартфонов в течение первого квартала 2022 года. Обновление начнется с серии смартфонов Magic3. Во втором квартале Magic UI 6.0 станет доступна для серий Honor 50 и Honor 60, а в третьем — для Honor X30, Honor V40, планшетов Honor V7 и других устройств.