07.01.2022

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Hisense анонсировал новые телевизоры от 199 долларов

Hisense

Китайский производитель электроники Hisense представил на выставке CES 2022 много новых моделей телевизоров разных ценовых категорий. Модели премиум-класса входят в линейки U9H, U8H, U7H, U6H, а доступные телевизоры представлены сериями A7H, A6H и A4H.

В линейку U9H пока что входит только одна флагманская модель с 75” дисплеем Mini-LED формата 4K UHD с частотой кадров 120 Hz. Телевизор поддерживает FreeSync и обладает продвинутой акустической системой с поддержкой Dolby Atmos. Цена составляет 3199 долларов.

Телевизоры линейки U8H оборудованы Mini-LED экраном. Они будут предложены с размерами диагоналей экрана 55”, 65” и 75” по цене от 1099 долларов. В моделях U7H используются панели QLED. Стоимость начинается от 799 долларов. В серию U6H входят телевизоры диагональю 50” и 75”. Обе модели поддерживают частоту кадров 60 Hz. Цены не сообщаются.

Линейка A4H – самая доступная, цена составит 199 долларов за 32” версию. В продаже также появятся модели диагональю 40” и 43”. Серии A6H и A7H будут представлены моделями телевизоров с размерами диагоналей экрана от 32” до 85”. Информация о ценах появится позже.

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