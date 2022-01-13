Google выпустил вторую бета-версию Android 12L

Компания Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 12L, ориентированную в первую очередь для складных устройств и устройств с большим экраном. Кроме того, Android 12L подходит и для классических смартфонов, таких как Google Pixel. Как и ранее, установить бета-версию Android 12L могут владельцы смартфонов серии Google Pixel, начиная с моделей Google Pixel 3a и 3a XL.

По словам компании, в Android 12L Beta 2 поведение системы и API приведены к своему окончательному виду. Основные изменения связаны с перерисованными или добавленными графическими элементами. Появилась возможность просмотра видео не только в режиме «картинка в картинке», но и в формате отдельного окна в нижней части экрана смартфона. При этом углы обоих окон закругленные — обновление касается всех приложений.

Также перерисовали кнопки с разрешением использования камеры и микрофона.

В настройках системы появилась краткая инструкция по запуску Google Assistant с помощью кнопки включения устройства.

На экране блокировки можно отключить отображение часов на весь экран (в «Настройках» есть соответствующий пункт), чтобы часы сместились в левый верхний угол.

Следующая и последняя бета-версия должна появиться в феврале, а релиз стабильной версии Android 12L состоится в марте 2022 года.