Гибкий OLED-экран впервые полностью напечатали на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты (University of Minnesota Twin Cities) представили первый гибкий OLED-дисплей, полностью напечатанный на 3D-принтере. Заявляется, что в перспективе желающие могут самостоятельно изготавливать гибкие OLED-экраны в домашних условиях для ремонта своих гаджетов.

«Прототип, изготовленный в лаборатории, доказывает, что печать всех видов дисплеев возможна дома или в дороге на небольшом портативном принтере и станет доступна уже через несколько лет», — заявил профессор кафедры машиностроения Университета Миннесоты Майкл Макалпайн.

Подобные попытки предпринимались и ранее, но при изготовлении таких экранов у ученых возникали проблемы с однородностью светоизлучающих слоев. Новый подход сочетает в себе два разных режима 3D-печати, благодаря чему удалось создать шесть слоев, необходимых для функционального OLED-дисплея.

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Прототип в форме квадрата со стороной 1,5 дюйма имеет всего 64 пикселя. Любое практическое использование потребует гораздо более высоких разрешений (для дисплея разрешением 1080p требуется более 2 млн. пикселей). По заявлению исследователей, следующим шагом будет 3D-печать OLED-экрана с более высоким разрешением и яркостью.

Университет использовал 3D-принтер, изготовленный по индивидуальному заказу, цена которого приравнивается к Tesla Model S. Разумеется, что пройдут годы, прежде чем этот метод можно будет использовать в реальных условиях. Но исследователи уверены, что решение может стать более дешевым и обязательно найдет широкое применение.