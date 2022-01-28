Gartner: продажи электромобилей в 2022 году вырастут на треть до 6 млн

Компания Gartner опубликовала новый прогноз по мировому рынку электрифицированных автомобилей. Данные учитывают продажи машин с полностью электрическим приводом, а также гибридов.

В 2021 году было реализовано 4,74 млн. электрифицированных автомобилей. Из них 4,47 млн. составили пассажирские модели, 165,6 тыс. — автобусы, 86,3 тыс. — фургоны, 15,2 тыс. — грузовые машины.

В 2022 году аналитики Gartner прогнозируют, что поставки поднимутся более чем на треть — на 34,4%, до 6,37 млн. автомобилей. Продажи пассажирских моделей увеличатся до 6,0 млн. Отгрузки электрифицированных автобусов достигнут 198,4 тыс., фургонов — 126,6 тыс., грузовиков — 22,7 тыс.

Ожидается, что самым крупным регионом сбыта электрифицированных машин в текущем году станет Китай с объемом продаж 2,9 млн. Второе место у Западной Европы — 1,9 млн. единиц. Северная Америка на третьем — 855,3 тыс. машин.