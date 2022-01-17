Функция Apple CarKey станет доступна владельцам Hyundai и Genesis этим летом

На конференции WWDC 2020 компания Apple анонсировала функцию CarKey — цифровой ключ доступа к автомобилям, который хранится в аккаунте пользователя и позволяет открывать, закрывать и заводить поддерживаемые транспортные средства. Доступ к цифровому ключу предоставляется в приложении Wallet. Первой компанией, которая поддерживает функцию CarKey, стала BMW.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, функция Apple CarKey появится в автомобилях Hyundai и линейке Genesis.

«Помните CarKey, анонсированную полтора года назад функцию Apple, которая позволяет разблокировать и завести машину из приложения Wallet на iPhone? Я не удивлюсь, если вы не знакомы с ней, учитывая, что Apple давно не обсуждала эту функцию, и она работает только на некоторых моделях BMW. Мне сказали, что это скоро изменится. В соответствии с выводами кода, сделанными несколько месяцев назад в iOS 15, я слышал, что следующими автомобилями, которые получат поддержку этой функции, будут модели Hyundai и Genesis. Мне сказали, что функциональность появится к лету», — сказал Гурман.

Дистанционное управление замком личного автомобиля уже доступно через смартфоны, CarKey рассматривает телефон больше как физический ключ. Транспортные средства, оснащенные специализированным ключом будут отличаться качеством, высоким уровнем безопасности и надежности.

Гурман отмечает, что эта информация стала неожиданной, учитывая непонятные отношения Apple и Hyundai на фоне слухов о производстве автомобилей Apple около года назад.