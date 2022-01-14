Fortnite вновь будет доступна на iPhone и iPad, но через Geforce Now

Компания Nvidia объявила, что игра Fortnite вернется на iOS благодаря GeForce Now, работающему через браузер Safari.

В середине января Nvidia и Epic Games запустят закрытое тестирование «облачной» версии Fortnite для мобильных устройств. На iOS трансляция будет происходить в браузере Safari, а на Android — в приложении GeForce Now. Тестирование будет проходить в течение ограниченного времени, но как долго, в Nvidia не уточнили.

Все желающие уже могут подать заявку на участие в тестировании Fortnite для GeForce Now на сайте сервиса. Отбор будет проходить на основании региона проживания и устройства пользователя. Игрокам будет доступно полноценное сенсорное управление в игре.

Дата полноценного релиза Fortnite для iOS и Android в GeForce Now пока неизвестна.

Напомним, что в августе 2020 года Epic Games ввела свою систему оплаты в Fortnite на iOS и Android, после чего Apple и Google убрали игру из своих магазинов приложений.