Forrester: к 2040 году из-за автоматизации в Европе будет потеряно 12 млн. рабочих мест

По прогнозу исследовательской и консалтинговой компании Forrester, 34% рабочих мест в Европе находятся под угрозой, а 12 млн. рабочих мест в Европе-5 (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) будут потеряны из-за автоматизации к 2040 году.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжает вынуждать европейские предприятия активно и быстро инвестировать в автоматизацию, это не единственный фактор, способствующий прогнозируемой потере рабочих мест. Согласно прогнозу Forrester Future-Of-Jobs на 2020–2040 годы работники низкой квалификации, связанные случайными трудовыми договорами, которые не требуют гарантированного рабочего времени, или работают неполный рабочий день, больше всего подвержены риску увольнения. Потеря рабочих мест из-за автоматизации впоследствии повлияет на европейских работников оптовой и розничной торговли, транспорта, жилья, общественного питания, а также досуга в более широком масштабе. Однако зеленая энергетика и автоматизация создадут 9 млн. новых рабочих мест в Европе-5 к 2040 году, особенно в области чистой энергии, чистых зданий и умных городов.

Основные выводы прогноза:

Стареющее население Европы — это демографическая бомба замедленного действия. К 2050 году в Европе-5 будет на 30 млн. человек трудоспособного возраста меньше, чем в 2020 году. Европейским предприятиям необходимо внедрить автоматизацию, чтобы заполнить пробелы стареющей рабочей силы;

Повышение производительности и улучшение удаленной работы является главным приоритетом. Страны, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, где промышленность, строительство и сельское хозяйство обеспечивают большую долю их экономики, вкладывают больше средств в промышленную автоматизацию для повышения производительности;

Строгое определение работы начинает ломаться. Вместо того, чтобы рассматривать автоматизацию как замену работе, европейские организации начинают оценивать навыки людей и машин при выполнении различных задач, включая управление и обновление систем управления персоналом или разработку программ обучения. В то время как одни рабочие места будут потеряны, другие будут получены и преобразованы по мере того, как новые навыки станут желательными;

Рабочие места средней квалификации, состоящие из простых рутинных задач, больше всего подвержены риску автоматизации. Рутинные рабочие места составляют 38% рабочей силы в Германии, 34% рабочей силы во Франции и 31% рабочей силы в Великобритании. 49 млн.рабочих мест в Европе-5 находятся под угрозой из-за автоматизации. В результате европейские организации будут инвестировать в низкоуглеродные рабочие места и повышать квалификацию сотрудников. Такие навыки как активное обучение, устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость, то, чем не славятся роботы, будут дополнять задачи автоматизации рабочих и станут более востребованными.