Epic Games Store бесплатно отдает стратегию Galactic Civilizations III
В Epic Games Store началась раздача Galactic Civilizations III. Игру можно забрать до 20 января.
Galactic Civilizations III – это глобальная пошаговая 4X-стратегия, действие которой разворачивается в XXIII веке. Игрокам предстоит управлять межзвездными цивилизациями, разрабатывать космические корабли и колонизировать миры. В состав Galactic Civilizations III также входят два DLC: Crusade и Retribution, которые добавляют дополнительные планеты и механики.
Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет головоломка Relicta, основанная на законах физики.