Для женщин будут проведены бесплатные тренинги по основам IТ

Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Центром применения и обучения ИКТ (İKT LAB) в 2022 году запускает новые инициативы для поддержки развития женщин в сфере информационных технологий. С целью повышения знаний и навыков женщин в этой сфере началась регистрация на бесплатные тренинги по основам IТ. Трехмесячный тренинг будет проходить в Баку. Женщины из разных регионов Азербайджана также смогут присоединиться к занятиям онлайн.

Участникам, успешно завершившим тренинги, будут вручены сертификаты Центра применения и обучения ИКТ Министерства цифрового развития и транспорта. Тренинги проводятся при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и ЮНЕСКО в рамках проекта «Молодые ИТ-профессионалы».

Зарегистрироваться для участия в тренинге можно до 23 января 2022 года по этой ссылке.