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«Детская горячая линия Азербайджана» представила отчет за 2021 год

«Детская горячая линия Азербайджана», функционирующая более одиннадцати лет при сотрудничестве ООО «Azercell Telecom», представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», с момента своего основания оказывает помощь детям с различными проблемами. Следует отметить, что за эти годы в службу поступило более 53 000 обращений.

С целью обсуждения текущего уровня сотрудничества, сложившегося за прошедшие годы, и определения перспектив на будущее состоялась встреча между директором департамента Корпоративных Коммуникаций ООО «Azercell Telecom» Соной Аббасовой, директором по Медийным Связям ООО «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинской и другими представителями компании с исполнительным директором Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» Кямалей Ашумовой и председателем объединения Набилем Сеидовым. В ходе общения, кроме определения стратегии развития службы в будущем, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и в других сферах. В завершение встречи ООО «Azercell Telecom» было награждено Почетной грамотой Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» за многолетний вклад, поддержку и сотрудничество в вопросах защиты прав детей посредством службы «Детская горячая линия Азербайджана».

Согласно отчету, предоставленному службой «Детская горячая линия Азербайджана», за 2021 год в центр поступило более 5300 обращений, связанных с проблемами в различных сферах: образования (1471), юридической помощи (1036), психологических проблем (822), здравоохранения (606), социальных (501) и прочих проблем. Обращавшимся оказывалась психологическая помощь по телефону, а при необходимости проводилась индивидуальная и групповая терапия. Поступило также 414 жалоб на психологическое и физическое насилие в семьях. По каждому из этих обращений велась работа с семьями и оказывались юридические консультации.

В течение 2021 года с целью расследования обращений, поступивших на горячую линию, 364 звонка были перенаправлены в различные инстанции. Для детального изучения ряда обращений в сервис была приглашена 81 семья, с детьми которых было проведено 263 социально-психологических реабилитационных мероприятий. На основании поступивших обращений был организован экстренный выезд в ряд семей и школ.

Следует отметить, что деятельность «Детской горячей линии Азербайджана» не ограничивается лишь ответами на звонки. Ежегодно с целью повышения осведомленности населения и обеспечения доступа к сервису детей и подростков сотрудники горячей линии проводят различные просветительские мероприятия. Всего в течение года в подобных мероприятиях приняло участие более 1500 детей.

В службу «Детская горячая линия Азербайджана» можно обратиться в любое время суток по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте: [email protected], через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».

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