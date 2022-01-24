Dell G2422HS – игровой монитор с частотой обновления 165 Hz

Компания Dell Technologies выпустила игровой монитор G2422HS. Новинка оснащена 23,8-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD.

Панель обладает частотой обновления 165 Hz и временем отклика в 1 мс (GtG). Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Обеспечивается воспроизведение 16,7 млн. цветовых оттенков. Заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB.

Реализованы специальные игровые режимы для спортивных симуляторов, шутеров от первого лица (FPS) и ролевых игр (RPG). Есть поддержка AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync. Применяются технологии Dell ComfortView Plus: инструмент Flicker-Free устраняет мерцание, а функция TUV Low Blue Light сокращает интенсивность вредного излучения в синей части спектра.

Набор разъемов включает два интерфейса HDMI 2.0, коннектор DisplayPort 1.2 и аудиогнездо на 3,5 мм. Конструкция подставки предусматривает возможность регулировки высоты и угла наклона экрана.

Игровой монитор Dell G2422HS предлагается по цене 370 долларов.