Crytek анонсировала Crysis 4 и представила первый тизер

Студия Crytek официально анонсировала Crysis 4. Изначально запись с упоминанием о четвертой части серии шутера появилась на официальной странице Crytek в китайской соцсети BiliBili, но пост быстро удалили. На это обратили внимание журналисты Eurogamer.

В посте было написано, что «Crysis 4 подтвержден» и что «в ближайшее время разработчики поделятся новостями о проекте». Вместе с сообщением прикреплено изображение шлема от нано-костюма, который фигурировал во всех играх серии Crysis.

Позже Crytek опубликовала первый тизер игры. Никакого геймплея в нем нет, зато есть забавный моушен-дизайн в стиле Crysis, цифра 4 в конце и предложение присоединиться к путешествию. Дата релиза также не была раскрыта.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Оригинальная Crysis вышла на ПК в 2007 году, а в последующие годы вышло еще три игры — самостоятельное дополнение Warhead и две части серии. В 2021 году всю основную трилогию переиздали на ПК и консолях.