Cisco представила 6 направлений развития гибридной работы в 2022 году

Технологические перемены крайне нужны людям, и в эпоху гибридной работы это утверждение приобретает особую актуальность. Главные направления технологического развития в 2022 году, по мнению специалистов Cisco, будут связаны с инновациями в сфере гибридной работы, коммуникаций, творчества и удаленного взаимодействия.

Пандемия заставила нас быстро решать неожиданные проблемы, — и темпы технологических перемен ускорились. В этом году мы выйдем на новый уровень цифровизации. Речь идет о создании более иммерсивной, инклюзивной, безопасной и эргономичной цифровой атмосферы.

Расскажем о наиболее заметных, по мнению специалистов Cisco, направлениях развития цифровой трансформации в этом году.

№1. Совместная работа с применением фотореалистичных голограмм

Хотите пообщаться с другом или коллегой, который находится за тысячи километров, но так, чтобы при этом создалось полное впечатление, что он сидит напротив вас? Это возможно с помощью голограмм. Несмотря на все разговоры о метавселенной люди хотят быть ближе к реальности. И голограммы, в отличие от аватаров метавселенной, позволят создать гиперреальное, трехмерное представление вас и вашего партнера, которое с легкостью проходит сквозь географические барьеры. Для бизнеса голография означает еще и трансформацию совместной работы. Например, все работающие над конструкторским прототипом, смогут, даже находясь на разных континентах, одновременно рассматривать его со всех сторон, под любым углом, как реальный физический объект. Думаем, что в 2022 г. этот тренд станет воплощаться в реальных проектах, и мы ясно увидим будущее совместной работы.

№2. Невидимый пользовательский интерфейс

Сложность — враг прогресса. Особенно когда речь идет о пользовательских интерфейсах. Производители и бренды продолжают расширять функционал, хотя клиенты уже близки к точке насыщения. Скорее всего, вместо появления новых функций прозорливые разработчики теперь начнут сокращать их состав. По крайней мере, видимый состав. Потому что многие из этих новых функций станут невидимыми. С дальнейшей трансформацией промышленности и технологий под влиянием искусственного интеллекта нам даже не придется думать об этих функциях и тем более самим включать их. Устройства будут просто «знать», что нам нужно. Приведем в качестве примера гибридную работу. Платформы для совместной работы будут по-новому прогнозировать наши потребности, обеспечивая еще более бесшовное и интуитивное взаимодействие со всеми и отовсюду, начиная от автоматического шумоподавления и заканчивая переводом на язык пользователя в реальном времени.

№3. От платформы к платформе без малейших препятствий

Сегодня потребитель хочет без каких-либо проблем свободно переходить от одной платформы к другой, менять приложения и устройства. А так как ни одна компания не работает в вакууме, то наиболее успешные увидят эту динамику и станут включать взаимную совместимость во все свои предложения. Потому что пользователю важна эргономика и эффективность технологии, а не ее происхождение. Пандемия выявила важность простоты и легкости эксплуатации. 2022 год станет годом дальнейшей интеграции различных платформ, приложений и сервисов.

№4. Переход к многооблачным платформам информационной безопасности

Наблюдая катастрофическое усложнение систем кибербезопасности в многооблачной среде, мы предвидим в 2022 г. массовый переход от точечных решений к консолидированным платформам. При огромном числе ИБ-вендоров (по последним данным, сейчас их около 3,5 тысяч) это существенно упростит многим организациям обеспечение безопасности и управление политиками. Такой более рациональный, интегрированный подход должен будет повысить значимость основных игроков в области ИБ-платформ.

№5. Смешанный режим для разнообразных, глобальных и гибких трудовых коллективов

В результате «Великого увольнения» сотрудники разъехались по домам, но они хотят работать — по-новому. Ждать возвращения привычной пятидневки с 8-часовым рабочим днем больше не приходится. Но это не означает, что людям нужно просто дать возможность работать дома несколько дней в неделю. Это означает создание уникальной рабочей среды — дома, в офисе или на другом континенте. Такой среды, в которой просто нет разницы, где и каким образом в данный момент работает человек. Хотя человеческий потенциал и глобален, возможности его применения, по крайней мере, на сегодняшний день, ограничены. В 2022 г. можно ждать появления перспективных инструментов и инноваций для совместной работы, которые будут способствовать утверждению культурных изменений и приближать идеальный мир с равными возможностями для всех.

№6. Неравенство квалификаций растет, но решение уже близко

В одной лишь информационной безопасности на сегодня насчитывается 4 млн вакансий, и число их, скорее всего, будет расти. Очевидное решение — обучать больше кадров для этой работы. Т.е. сделать эту специальность доступной большему числу соискателей. Онлайн-платформы, такие, как Сетевая академия Cisco, привлекут больше учащихся в регионах, не получающих сейчас необходимого обслуживания и внимания. Но устранить это неравенство можно и другим способом — упростить цифровую трансформацию и автоматизировать технологии, устранив таким образом множество рутинных трудоемких задач в области ИТ и безопасности. Здесь основная роль будет принадлежать искусственному интеллекту, особенно в том, что касается информационной безопасности.