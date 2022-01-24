Canon закрывает завод в Китае по производству компактных камер

Компания Canon объявила о скором закрытии своего главного производственного предприятия Zhuhai Factory, расположенного в Южном Китае. Завод работал 32 года. По словам представителя компании по связям с общественностью в Китае, этот шаг был вызван сокращением спроса на компактные камеры, проблемами, связанными с пандемией, и продолжающейся нехваткой полупроводниковых изделий.

«Это правда, что мы планируем прекратить производство в Canon Zhuhai. Под руководством правительства города Чжухай и властей зоны высоких технологий в настоящее время ведутся переговоры с сотрудниками, поставщиками и другими заинтересованными сторонами Canon Zhuhai. Поскольку эти обсуждения в настоящее время продолжаются, мы пока не можем раскрывать какую-либо информацию. Дальнейшие объявления будут сделаны, если и когда это будет сочтено необходимым».

Согласно веб-сайту Canon Asia, на заводе, построенном в 1990 году, работают 1325 сотрудников. Предприятие производит цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры и объективы. Конкретные модели на сайте не названы.

Отметим, что это предприятие не единственное, где Canon производит компактные камеры.